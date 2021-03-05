МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по рублевому индексу Мосбиржи, локомотивом роста выступили акции нефтегазового сектора, подорожавшие на 1,9-7,7% на фоне обновления рынком нефти максимума с января 2020 года выше 69 долларов, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,49%, до 3414,13 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,50% до 1447,46 пункта.

За неделю основные индексы выросли на 2,02% и на 2,52% соответственно.

Рынок нефти вечером растет на 3,1%, до 68,8 доллара за баррель сорта Brent, и уже поднимался в пятницу до 69,33 доллара — очередного максимума с января 2020 года.