2021-03-15T08:42:27+03:00
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Доллар дорожает на росте доходности гособлигаций США
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Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник утром растет, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 15.03.2021
евро, валюта, доллар, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник утром растет, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1935 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1955 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,22 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 91,75 пункта.
Рост доходности гособлигаций США продолжает оказывать поддержку курсу американской валюты. Показатель для десятилетних бумаг вырос накануне до 1,637%.
Общий оптимизм по поводу восстановления экономики, в частности, в связи с ожиданием господдержки в рамках подписанного президентом США Джозефом Байденом закона о мерах стимулирования на 1,9 триллиона долларов, а также снижение темпов распространения коронавируса и активная кампания вакцинации также продолжают оказывать поддержку американской валюте.