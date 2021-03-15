МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник утром растет, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1935 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1955 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,22 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,04 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 91,75 пункта. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

Рост доходности гособлигаций США продолжает оказывать поддержку курсу американской валюты. Показатель для десятилетних бумаг вырос накануне до 1,637%.

Общий оптимизм по поводу восстановления экономики, в частности, в связи с ожиданием господдержки в рамках подписанного президентом США Джозефом Байденом закона о мерах стимулирования на 1,9 триллиона долларов, а также снижение темпов распространения коронавируса и активная кампания вакцинации также продолжают оказывать поддержку американской валюте.