МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:15 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль) 2,9% 35% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль) 7,3% 35,1% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (февраль) 2,8% 35,1% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,2% 5,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,3% -1,7% (факт)
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (февраль) 282,4 тыс 245 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (март) 12,1 14,5
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь) 0,9% 2,5%
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь) 121 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Совкомфлот — телеконференция менеджмента    
  RUB Центр Международной Торговли /ЦМТ/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (09.04.2020, в заочной форме) 0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2019 0,562248995983936 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.04.2020) — див-д 2020