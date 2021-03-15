2021-03-15T11:02:16+03:00
2021-03-15T11:02:16+03:00
2021-03-15T11:02:16+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210315/833235852.html
Выручка H&M упала почти на треть
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Выручка одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в первом квартале 2020-2021 финансового года (завершился 28 февраля) сократилась в... ПРАЙМ, 15.03.2021
отчетность, компании, h&m, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83307/63/833076332.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83307/63/833076332.jpg
https://1prime.ru/images/83307/63/833076331.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83307/63/833076331.jpg
https://1prime.ru/images/83307/63/833076319.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83307/63/833076319.jpg
https://1prime.ru/articles/20210312/833221047.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Выручка одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в первом квартале 2020-2021 финансового года (завершился 28 февраля) сократилась в годовом выражении на 27%, до 40,06 миллиарда шведских крон (около 4,7 миллиарда долларов), сообщается в пресс-релизе компании.
Выручка в местных валютах в регионах присутствия сократилась на 21%.
"На динамику продаж существенно повлияла ситуация с Covid-19 с обширными ограничениями и временным закрытием более 1800 магазинов", — говорится в сообщении. С начала февраля на ряде рынков магазины постепенно возобновляли работу, и к концу квартала около 1300 магазинов оставались временно закрытыми. В то же время онлайн-продажи H&M продолжают демонстрировать очень хорошую динамику.
H&M указывает, что полный финансовый отчет компании за минувший квартал будет опубликован 31 марта.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие.