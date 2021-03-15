МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.26 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,02%, до 7,84 доллара, "Новатэка" — на 1,05%, до 211,6 доллара, "Лукойла" — на 0,63%, до 87,41 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,78%, до 6,43 доллара, "Газпром нефти" — на 1,64%, до 26,38 доллара. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 2,24%, до 32,89 доллара, "Северстали" — на 2,53%, до 19,68 доллара, НЛМК — на 1,09%, до 29,74 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 0,85%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 1,33%, до 15,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 1,61%, до 59,95 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,36%, до 9,79 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,71%, до 14,86 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 1,93%, до 3,57 доллара.