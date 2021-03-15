МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые биржи не показывают единой динамики в понедельник, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций обновляет пики на неоднозначном внешнем фоне

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,39%, до 32907,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,11%, до 13304,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 3942,14 пункта. Минутами ранее S&P 500 показывал рост.

На текущей неделе основным событием для трейдеров станет очередное двухдневное заседание ФРС 16-17 марта. Прогнозируется, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.

Глава международной маркетинговой стратегии Goldman Sachs Asset Management Джеймс Эшли (James Ashley), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что на данный момент перед ФРС стоит задача подать инвесторам некоторые сигналы относительно экономики, которые будут не слишком "голубиными" и не слишком "ястребиными".

Также, по мнению аналитика, регулятору важно помнить о необходимости устойчивого прогресса в восстановлении экономики перед тем, как можно будет начать ужесточение монетарной политики.

В целом на прошлой неделе на рынке наблюдались оптимистичные тенденции, вызванные подписанием президентом Джо Байденом пакета стимулирования экономики США на сумму 1,9 триллиона долларов. В то же время инвесторы все еще обеспокоены тем, что ускорение инфляции может стать для ФРС сигналом для повышения базовой ставки.