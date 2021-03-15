МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

"Есть экономисты, которые из предсказаний краха США и доллара сделали себе профессию. А мы видим, что в 2013 году курс доллара был 33 рубля, а сегодня 73. Так что не будем принимать желаемое за действительное и будем укреплять свою экономику",- сказала Крашенинникова РИА Новости.

Она отметила, что если случится падение цены доллара к рублю, например, с 73 до 71 — "это никакой не обвал, а нормальные рыночные колебания". "Более того, не столько доллар падает, сколько рубль крепчает на фоне растущих цен на нефть: Brent приближается к 70 долларам за баррель, так было и в 2019 году",- сказала она.

По мнению Крашенинниковой, несмотря на долг США в размере 28 триллионов долларов, который будет только расти, валюта выдерживает давление. "Он (доллар — ред.) держится, во-первых, на своём статусе мировой валюты. Пока другие страны торгуют в долларах, принимают их за свои товары, доллар остаётся в силе. В долларах хранятся национальные резервы. Другие страны инвестируют гигантские суммы в гособлигации США",- сказала Крашенинникова.

"Да, в последние годы Китай и Россия сократили авуары в долларах и начинают торговать в своих валютах. Надеемся, этот тренд продолжится",- отметила она. Сколько будет стоить доллар к середине года?

Вторым фактором, который подкрепляет доллар, по словам эксперта, является военная мощь США. "Если лидер какого-либо государства вдруг захочет прекратить использование долларов, к нему придут со сменой режима",- сказала Крашенинникова.

"Есть и другие экономические факторы. Какая экономика имеет больше проблем — США, Китая или России? Американская, при всех своих проблемах, остаётся более сильной в сравнении",- сказала она.

Как отметила Крашенинникова, при оценке нужно учитывать и такие факторы, как готовность крупного бизнеса страны отказаться от долларов, или граждан — перевести свои запасы в другие валюты, еще один вопрос о валюте, которая могла бы заменить доллар.