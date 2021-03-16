МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром продолжает коррекционное снижение, начатое накануне, отступая от максимумов начала марта, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.33 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,24%, до 4,129 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Как накопить на пенсию, равную вашей зарплате

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 0,65%, до 9144,5 доллара, алюминия — на 2,16%, до 2218 долларов, цинка — на 1,94%, до 2858,5 доллара за тонну.

Во вторник инвесторы продолжают фиксировать прибыль после активных покупок предыдущих сессий, которые привели к росту цены на этот промышленный металл до максимумов с 3 марта.