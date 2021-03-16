2021-03-16T08:49:03+03:00
2021-03-16T08:49:03+03:00
2021-03-16T08:49:03+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833241070.html
Медь продолжает дешеветь в рамках коррекции
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Цена на медь во вторник утром продолжает коррекционное снижение, начатое накануне, отступая от максимумов начала марта, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на... ПРАЙМ, 16.03.2021
торги, медь, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83230/87/832308718.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/87/832308718.jpg
https://1prime.ru/images/83230/87/832308717.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/87/832308717.jpg
https://1prime.ru/images/83230/87/832308716.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/87/832308716.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210313/833203639.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром продолжает коррекционное снижение, начатое накануне, отступая от максимумов начала марта, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.33 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,24%, до 4,129 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 0,65%, до 9144,5 доллара, алюминия — на 2,16%, до 2218 долларов, цинка — на 1,94%, до 2858,5 доллара за тонну.
Во вторник инвесторы продолжают фиксировать прибыль после активных покупок предыдущих сессий, которые привели к росту цены на этот промышленный металл до максимумов с 3 марта.