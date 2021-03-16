МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился во вторник по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов на фоне преобладания позитивной динамики западных рынков, свидетельствуют данные торгов. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,15%, до 3589,83 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1552,81 пункта. В течение торгов вторника индексы обновили соответственно исторический максимум (3602,18 пункта) и с февраля-2020 (1555,74 пункта).

ОПИРАЯСЬ НА ВНЕШНЮЮ КОНЪЮНКТУРУ

Российский фондовый рынок вырос во вторник, продолжив обновлять максимумы по основным биржевым индексам и находя поддержку во внешних сигналах.

Основной импульс росту рынка акций РФ пришел от растущих в пределах 1% западных фондовых рынков. Инвесторы с оптимизмом ожидают принятия в среду решения ФРС США по ставке. Регулятор также опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.

Поддержку индексам также оказывает снижение доходности гособлигаций США. Этот параметр для десятилетних бумаг опустился до 1,599% с 1,607% годовых днем ранее.

В то же время, рынок нефти корректируется вниз после вчерашней попытки закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель. Баррель нефти марки Brent падает сейчас на 1,1%, до 68,1 доллара.

Опасения за спрос на топливо возникли в связи с неопределенностью вокруг вакцинации от коронавируса в Европе после случаев осложнений у пациентов, которые получили прививку вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС. Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины.

В лидерах роста цены на российской площадке оказались опять выросшие акции "Белуги" (+40%), акции "Яндекса" (+2,5%), "ПИКа" (+2%), "Полюса" (+0,8%).

Подешевели бумаги "Норникеля" (-4,2%), попавшие под давление после новостей о том, что компания из-за подтопления рудников снизила прогноз по производству на 2021 год на 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди и 22 тонны металлов платиновой группы. Ранее "Норникель" планировал произвести в 2021 году из собственного сырья 220-230 тысяч тонн никеля, 390-410 тысяч тонн меди, 2,715-2,843 миллиона унций палладия и 647-711 тысяч унций платины.

Между тем, аналитики компании "Атон" считают, что рано или поздно рынок "простит" компании серию операционных инцидентов. С точки зрения оценки компания остается очень привлекательной, полагают эксперты.

"Норникель" остается наиболее ликвидной металлургической бумагой в России (первоочередной объект вложений среди российских активов), предлагая бюджетную экспозицию на уникальную корзину металлов, то есть долгосрочную историю эволюции автомобильной и аккумуляторной промышленности", — считают в "Атоне".

Также подешевели акции ТМК (-3,3%), "Татнефти" (-2,2% префы, —2% "обычка"), "Распадской" (-1,9%). Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

ПРОГНОЗЫ

Середина недели будет интересной на события как для рынка "черного золота", так и для финансовых площадок, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"ФРС, в частности, подведет итоги заседания, а главной интригой будут намеки регулятора на возможные сроки ужесточения денежно-кредитной политики. В среднесрочной перспективе покупателям вряд ли стоит опасаться повышения ставок, но с приближением второй половины года при прочих равных тон регулятора, вероятно, будет ужесточаться, способствуя уходу от риска", — считает она.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обновили очередные пики года, поднявшись до 3602 и 1555 пунктов соответственно, отметила Кожухова. "Тревожным техническим сигналом при этом выступает формирование "медвежьих" сигналов, которые предупреждают о возможной коррекции рынка вниз, ближе к 3500 и 1500 пунктам. Тем не менее при закреплении выше 3600 и 1550 пунктов скорее можно ожидать еще одного скачка индикаторов наверх. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3530-3640 пунктов", — оценила она.

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на среду — 3500-3600 пунктов, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

С технической точки зрения, возрастает вероятность коррекции и ретеста отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи — как уровня поддержки, считает Сергей Кауфман из ГК "Финам".