Российский рынок акций продолжил обновление максимумов
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился во вторник по основным биржевым индексам, продолжив обновление максимумов на фоне преобладания позитивной динамики западных рынков, свидетельствуют данные торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,15%, до 3589,83 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1552,81 пункта. В течение торгов вторника индексы обновили соответственно исторический максимум (3602,18 пункта) и с февраля-2020 (1555,74 пункта).
ОПИРАЯСЬ НА ВНЕШНЮЮ КОНЪЮНКТУРУ
Российский фондовый рынок вырос во вторник, продолжив обновлять максимумы по основным биржевым индексам и находя поддержку во внешних сигналах.
Основной импульс росту рынка акций РФ пришел от растущих в пределах 1% западных фондовых рынков. Инвесторы с оптимизмом ожидают принятия в среду решения ФРС США по ставке. Регулятор также опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.
Поддержку индексам также оказывает снижение доходности гособлигаций США. Этот параметр для десятилетних бумаг опустился до 1,599% с 1,607% годовых днем ранее.
В то же время, рынок нефти корректируется вниз после вчерашней попытки закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель. Баррель нефти марки Brent падает сейчас на 1,1%, до 68,1 доллара.
Опасения за спрос на топливо возникли в связи с неопределенностью вокруг вакцинации от коронавируса в Европе после случаев осложнений у пациентов, которые получили прививку вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС. Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины.
В лидерах роста цены на российской площадке оказались опять выросшие акции "Белуги" (+40%), акции "Яндекса" (+2,5%), "ПИКа" (+2%), "Полюса" (+0,8%).
Подешевели бумаги "Норникеля" (-4,2%), попавшие под давление после новостей о том, что компания из-за подтопления рудников снизила прогноз по производству на 2021 год на 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди и 22 тонны металлов платиновой группы. Ранее "Норникель" планировал произвести в 2021 году из собственного сырья 220-230 тысяч тонн никеля, 390-410 тысяч тонн меди, 2,715-2,843 миллиона унций палладия и 647-711 тысяч унций платины.
Между тем, аналитики компании "Атон" считают, что рано или поздно рынок "простит" компании серию операционных инцидентов. С точки зрения оценки компания остается очень привлекательной, полагают эксперты.
"Норникель" остается наиболее ликвидной металлургической бумагой в России (первоочередной объект вложений среди российских активов), предлагая бюджетную экспозицию на уникальную корзину металлов, то есть долгосрочную историю эволюции автомобильной и аккумуляторной промышленности", — считают в "Атоне".
Также подешевели акции ТМК (-3,3%), "Татнефти" (-2,2% префы, —2% "обычка"), "Распадской" (-1,9%).
ПРОГНОЗЫ
Середина недели будет интересной на события как для рынка "черного золота", так и для финансовых площадок, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"ФРС, в частности, подведет итоги заседания, а главной интригой будут намеки регулятора на возможные сроки ужесточения денежно-кредитной политики. В среднесрочной перспективе покупателям вряд ли стоит опасаться повышения ставок, но с приближением второй половины года при прочих равных тон регулятора, вероятно, будет ужесточаться, способствуя уходу от риска", — считает она.
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник обновили очередные пики года, поднявшись до 3602 и 1555 пунктов соответственно, отметила Кожухова. "Тревожным техническим сигналом при этом выступает формирование "медвежьих" сигналов, которые предупреждают о возможной коррекции рынка вниз, ближе к 3500 и 1500 пунктам. Тем не менее при закреплении выше 3600 и 1550 пунктов скорее можно ожидать еще одного скачка индикаторов наверх. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3530-3640 пунктов", — оценила она.
Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на среду — 3500-3600 пунктов, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
С технической точки зрения, возрастает вероятность коррекции и ретеста отметки 3500 пунктов по индексу Мосбиржи — как уровня поддержки, считает Сергей Кауфман из ГК "Финам".
https://1prime.ru/Financial_market/20210316/833246656.html