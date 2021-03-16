ВАШИНГТОН, 16 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись во вторник разнонаправленно, индекс S&P 500 не удержался на достигнутом ранее во вторник рекорде в 3976 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Нефть растет, рубль падает: что будет с курсом к началу лета

По итогам торгов промышленный индекс DJIA упал на 0,39% до 32824,9 пункта, S&P 500 снизился на 0,16% до 3962,64 пункта, тогда как NASDAQ незначительно (на 0,09%) вырос, достигнув 13471,57 пункта.

В среду ФРС США примет решение по ставке и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.

Поддержку индексам также оказывает снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних бумаг снижается до 1,599% с 1,607% днем ранее.