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Биржевые индексы США закрылись разнонаправленно
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Биржевые индексы США закрылись во вторник разнонаправленно, индекс S&P 500 не удержался на достигнутом ранее во вторник рекорде в 3976 пунктов, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 16.03.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 16 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись во вторник разнонаправленно, индекс S&P 500 не удержался на достигнутом ранее во вторник рекорде в 3976 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов промышленный индекс DJIA упал на 0,39% до 32824,9 пункта, S&P 500 снизился на 0,16% до 3962,64 пункта, тогда как NASDAQ незначительно (на 0,09%) вырос, достигнув 13471,57 пункта.
В среду ФРС США примет решение по ставке и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.
Поддержку индексам также оказывает снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних бумаг снижается до 1,599% с 1,607% днем ранее.