МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги преимущественно снижением индексов в ожидании решений ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Пекин пообещал принять меры в ответ на новые санкции США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на символические 0,03%, до 3445,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 1%, до 2218,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,05%, до 29034,12 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,6%, опустившись до 3047,5 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,47%, до 6795,2 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,02%, до 29914,33 пункта.

Инвесторы в Азии предпочли отказаться от покупок в среду, проявляя осторожность в ожидании решений ФРС США по дальнейшей монетарной политике. Позднее в среду Федрезерв примет решение о величине учётной ставки и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.

"ФРС вряд ли захочет давать рынкам сигнал об ужесточении монетарной политики. В то же время регулятору придется поискать баланс, поскольку учет нового пакета стимулов в прогнозе подразумевает снижение безработицы и ускорение инфляции до уровня выше 2% в 2023 году", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes). Он добавил, что это может означать повышение ставки через два года.