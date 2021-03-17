ВАШИНГТОН, 18 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли на 0,3-0,6% на ожидаемом решении ФРС сохранить учетную ставку на предельно низком уровне, свидетельствуют данные торгов.

Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля

Рубль отыграл часть позиций после решений ФРС вслед за нефтью

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,58% до 33015,37 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,29% до 3974,11 пункта, а NASDAQ вырос на 0,40% до 13525,20 пункта.

ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.