ВАШИНГТОН, 18 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли на 0,3-0,6% на ожидаемом решении ФРС сохранить учетную ставку на предельно низком уровне, свидетельствуют данные торгов. Рубль отыграл часть позиций после решений ФРС вслед за нефтью

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,58% до 33015,37 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,29% до 3974,11 пункта, а NASDAQ вырос на 0,40% до 13525,20 пункта.

ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.