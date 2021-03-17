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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210317/833257174.html
Американские биржи закрылись ростом на решениях ФРС
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Биржи США выросли на 0,3-0,6% на ожидаемом решении ФРС сохранить учетную ставку на предельно низком уровне, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос по итогам... ПРАЙМ, 17.03.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 мар — ПРАЙМ. Биржи США выросли на 0,3-0,6% на ожидаемом решении ФРС сохранить учетную ставку на предельно низком уровне, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,58% до 33015,37 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 0,29% до 3974,11 пункта, а NASDAQ вырос на 0,40% до 13525,20 пункта.
ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.