МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги преимущественно ростом индексов на фоне решений ФРС США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США перешли к росту после заседания ФРС

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос 0,5%, до 3463,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2237,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 1,3%, до 29405,72 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,61%, поднявшись до 3066,01 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,73%, до 6745,9 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,01%, до 30216,75 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США выросли на 0,3-0,6% по итогам торгов среды на решении ФРС сохранить учетную ставку на предельно низком уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, ФРС США объявила, что по-прежнему прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах, хотя по сравнению с декабрем возросло число тех членов регулятора, кто прогнозирует ее повышение в 2022 и 2023 годах.

"Реакция рынка свидетельствует, что на данный момент инвесторы удовлетворены объяснениями ФРС. Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция ускорится и ФРС, возможно, потребуется поддержать настроения рынков во время этого скачка цен'', — отметил старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Названы предвестники грядущей войны между Китаем и США

Определенное влияние на рынки оказали корпоративные новости. Так, акции японского производителя электроники Panasonic выросли в цене на 1,05% после того, как компания договорилась о продаже своих подразделений в Европе, которые выпускают одноразовые батарейки, немецкой компании Aurelius Group.