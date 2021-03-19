Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента

RUB ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента

RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента

RUB Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2020

RUB Группа ПИК — День инвестора и аналитика