МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (февраль) 6,69 млн долл 6,51 млн долл
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль) 0,6% -1,5%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2020    
  RUB Группа ПИК — День инвестора и аналитика    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.04.2021, в заочной форме) 2,55 (1кв2019) — див-д 2019 3 (1П2020) + 9,67 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.04.2021) — див-д 2020