2021-03-19T17:40:42+03:00
2021-03-19T17:40:42+03:00
2021-03-19T17:40:42+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210319/833277872.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 марта
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Ожидаемые в понедельник, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30
CNY
Китай — Решение НБС... ПРАЙМ, 19.03.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (февраль)
|6,69 млн долл
|6,51 млн долл
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (февраль)
|0,6%
|-1,5%
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГК Мать и дитя — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2020
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|RUB
|Группа ПИК — День инвестора и аналитика
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (15.04.2021, в заочной форме)
|2,55 (1кв2019) — див-д 2019
|3 (1П2020) + 9,67 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.04.2021) — див-д 2020