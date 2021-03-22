МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается третью торговую сессию подряд вследствие сохраняющейся высокой доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.56 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,28%, или на 5 долларов, до 1736,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,21%, до 25,738 доллара за унцию. Золото дешевеет на укреплении доллара к мировым валютам

Стоимость золота находится под давлением высокой доходности гособлигаций США как альтернативы для инвестиций. Несмотря на то, что эта доходность сейчас стала снижаться, показатель остается высоким. Снижение цены на золото длится уже третью торговую сессию подряд, а за месяц золото потеряло более 2%.

"Инвесторы продолжают продавать желтый металл, поскольку стабильный рост номинальной доходности продолжает оказывать давление", — приводит агентство Блумберг мнение руководителя по сырьевой стратегии TD Securities Барта Мелека (Bart Melek).

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