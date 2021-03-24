2021-03-24T13:05:20+03:00
2021-03-24T13:05:20+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210324/833309814.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 90,05 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 28,45 копейки — до 90,0515 рубля, курс доллара — на 79,5 копейки, до 76,1535 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 24.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 28,45 копейки — до 90,0515 рубля, курс доллара — на 79,5 копейки, до 76,1535 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 56,5 копейки, составив 82,4076 рубля.