МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 28,45 копейки — до 90,0515 рубля, курс доллара — на 79,5 копейки, до 76,1535 рубля, следует из данных Банка России. Акции "Русала" обновили максимум, и это не предел

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 56,5 копейки, составив 82,4076 рубля.