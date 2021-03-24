МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы умеренно снижаются в среду, в центре внимания инвесторов находится эпидемиологическая обстановка в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,11%, до 6692,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 5925,44 пункта, немецкий DAX — на 0,46%, до 14594,2 пункта.

В мире вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о четвертой неделе роста заболеваемости в мире. Нефтяной рынок готовит "весенний сюрприз"

Введенные на этом фоне дополнительные карантинные ограничения в Германии и Франции вызывают на рынках беспокойство относительно развития экономики и ее восстановления после пандемии коронавируса.

"Аппетит к риску далеко не идеален, поскольку правительства вводят новые ограничительные меры для предотвращения третьей волны заражения коронавирусом", — сказала агентству Франс Пресс аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Индексы на таких новостях могли бы и вовсе обвалиться, но этому препятствует макростатистика. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, вырос до максимума с сентября в 52,5 пункта с февральских 48,8 пункта. Кроме того, PMI в промышленности достиг исторического максимума в 62,4 пункта при ожидаемом снижении. Индекс деловой активности в сфере услуг также вырос – до 48,8 пункта с 45,7 пункта в феврале.