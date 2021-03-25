МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс рубля уверенно растет к доллару и евро, восстанавливаясь после резкого падения в предыдущие дни. Нефть продолжает дешеветь более чем на 1% в рамках коррекции

Удешевление нефти, а также неуверенная динамика западных фондовых индексов и "развивающихся" валют к доллару компенсируется пиком мартовского налогового периода в РФ, когда экспортеры активно конвертируют валютную выручку в рубли.

Отступление санкционной темы на второй план также помогает рублю восстанавливать позиции после того, как за неполных три дня этой недели доллар подскакивал уже на 2,86 рубля – до 76,98 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 67 копеек, до 75,91 рубля, курс евро — на 78 копеек, до 89,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Российская валюта сохраняет попытки коррекции вверх после сильного падения в предыдущие дни, результатом которого стало обновление им очередных многомесячных минимумов.

Основным фактором поддержки выступает сегодняшний пик налоговых выплат марта, когда банки должны перечислить в бюджет около 1,2 триллиона рублей. Всего же мартовские платежи составляют около 2,7 триллиона, что почти на 70% выше февральского показателя. И фактор налоговых выплат ещё полностью не отыгран, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Этот фактор компенсирует внешний негатив в условиях отступления санкционной темы на второй план.

Более того, заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о координации сдерживающих действий против РФ несколько снижают риски жестких санкций, ведь ЕС вряд ли готов на сколь угодно значимое ужесточение экономических санкций, добавляет Полевой.

Баррель нефти сорта Brent теряет сейчас в цене 1,4%, достигая 63,5 доллара за баррель. А повысившаяся в последние дни волатильность рынка "черного золота" приводит к тому, что, например, во вторник цена Brent упала на 6%, а в среду выросла на те же 6%.

"Развивающиеся" валюты и западные фондовые рынки не демонстрируют единой динамики, сигнализируя об отсутствии высокого аппетита к риску среди глобальных инвесторов.

В целом доллар и евро падают к рублю на 0,9% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,8 тысячи за баррель сорта Brent. Кремль высказался о "лихорадке" рубля

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара приближается к важной технической поддержке, пробой которой вниз может вызвать усиление коррекционного укрепления рубля, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Этот уровень соответствует вчерашнему минимуму доллара — 75,7 рубля — и 89,3 рубля за евро. Если ситуация на мировых рынках продолжит улучшаться, эти уровни поддержки инвалют могут быть пробиты уже сегодня", — оценил он.

В четверг российская валюта может укрепиться на фоне пиковых налоговых платежей, но в дальнейшем санкционная риторика способна вновь оказывать давление, в то же время предупреждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".