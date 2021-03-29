2021-03-29T08:53:25+03:00
2021-03-29T08:53:25+03:00
2021-03-29T08:53:25+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210329/833342760.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 марта
Рынки
Новости
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https://россиясегодня.рф
Ожидаемые в понедельник, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 9:00
GBP
Великобритания — Индекс цен... ПРАЙМ, 29.03.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|6,9%
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|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,7%
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
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|RUB
|Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (ориентиры по дивидендам и инвестиционная стратегия до 2030)
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|RUB
|Распадская — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2020)
|2,5 (1П2019) + 2,83 (фин) — див-д 2019
|2,7 (1П2019) — див-д 2020