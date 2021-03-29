МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Традиционно на фондовом рынке апрель — рынок "быков", чаще всего наблюдается рост котировок. Но в текущем 2021 году второй весенний месяц станет одним из наиболее противоречивых, рассказал агентству "Прайм" директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин.

"Центральные банки печатают рекордные объемы денежной массы, инфляция находится на пиковых значениях. Это обычно подогревает фондовый рынок, который и так на исторических максимумах", — отметил он.

Эксперт отметил, что сейчас нет полной определенности, как будет развиваться ситуация с выходом из пандемии коронавируса, и куда будут направлены инвестиции вышедших из локдауна.

"Между тем, есть некоторые ожидания, что послед самоизоляции граждане начнут активно путешествовать и тратить деньги на развлечения, что приведет к росту в компаниях, относящихся к отдельным секторам экономики", — добавил Аржанухин.

Это:

перевозки и транспорт,



платежные системы: VISA, Master Card, Pay Pall и другие.

Что касается рынка нефти, то если заседание ОПЕК+ в ближайший четверг будет успешным для отрасли, это может привести к росту компаний, занимающихся нефтедобычей.

"При этом не стоит забывать и про тренд на онлайн работу и обучение, который пока не ослабевает. Бенефициаром этого тренда по-прежнему является компании из сектора IT, в том числе производство полупроводников, например, IMD, TSMC, Micron", — рассказал он.

Также не первый месяц у инвесторов большой интерес вызывают биотех компании, как малой капитализации в качестве максимально рисковой компоненты портфеля, так и крупные фармацевтические компании с биотех направлениями.