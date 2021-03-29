МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы преимущественно выросли в понедельник, при этом немецкий DAX вновь обновил свой исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,07%, до 6736,17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,45%, до 6015,51 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,47%, до 14817,72 пункта, при этом в ходе торгов индекс поднимался до нового исторического максимума в 14856,45 пункта.

Опасения за экономику региона, преобладавшие на прошлой неделе, в понедельник немного ослабли на новостях о постепенном смягчении карантина в Великобритании. Так, с понедельника в стране будут ослаблены некоторые ограничения. Карантинные меры действуют в Британии с 23 марта 2020 года, они были введены после начала первого пика заболеваемости.

Кроме того, глава отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley) сказала газете Wall Street Journal, что, несмотря на возобновившиеся беспокойство относительно роста заболеваемости и восстановления экономики, поддержку британскому индексу могут оказывать хорошие темпы вакцинации в Великобритании.

В то же время сам британский FTSE закрылся незначительным коррекционным снижением после роста на 1% в пятницу.