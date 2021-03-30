Российский рынок акций вчера провел очень сильную сессию, прибавив 1,1% на довольно блеклом внешнем фоне. Таким образом, мы пытаемся ликвидировать отставание от других рынков, а драйвером этого движения по-прежнему является приток денег как западных, так и внутренних инвесторов.

Фишкой дня стал «Норильский Никель», взлетевший более чем на 4% на сообщении, что компания возобновила добычу руды на двух рудниках. Бумага вновь закрепилась выше поддержки 22 тыс, пробой которой на прошлой неделе можно считать ложным.

Рублевый индикатор сумел закрепиться выше 3500 пунктов, что открывает дорогу на обновление исторических максимумов. Но для этого просто необходим какой-то позитив, как минимум, уверенный рост Америки.

Быть может, окончание квартала заставит крупных игроков активизировать покупки сегодня-завтра, чтобы повысить котировки и тем самым увеличить прибыль клиентов и свое вознаграждение.

Но пока во внешнем мире все спокойно, все основные биржевые активы торгуются около вчерашнего закрытия. Так что и мы откроемся без существенных отклонений.

По-прежнему интересны бумаги черных металлургов, несмотря на их перекупленность. Цены на сталь уверенно идут вверх, а слабый рубль лишь увеличивает прибыль сталеваров. На просадках бумаги сектора целесообразно покупать с целью до конца апреля.

Рекомендуем обратить внимание на Сбербанк, который плавненько подошел к историческим максимумам. Пробой отметки 300 руб может спровоцировать усиление дальнейшего роста. Вот только следует помнить, что Сбер первым и сильнее других реагирует на появление негатива.

Несмотря на вчерашний рост нефти, подешевела «Роснефть» и «Лукойл». В бумагах наблюдается небольшая фиксация прибыли. Хотим предостеречь от шортов по ним, особенно «Роснефти». Не исключено, что бумагу скупает какой-то крупный стратег, иначе объяснить ее рост в моменты падения котировок нефти сложно.

Что касается самой нефти, то прогнозы стоит строить после решения ОПЕК+ по квотам. При позитивном исходе саммита нефтяников не исключен забег котировок ближе к 70 долларам, но вряд ли нефть там задержится надолго.

Рубль сегодня на утренних торгах укрепляется, в паре с долларом уйдя в район 75,5. Пока отметка 76 рублевым «медведям» не покорилась, но это вопрос лишь времени.