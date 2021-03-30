МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам под давлением падения цен на нефть и большинства драгметаллов, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,12%, до 3525,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1460,32 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется сегодняшним вечерним ростом доллара к рублю.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.09 мск рос на 34 копейки, до 76,02 рубля, курс евро – на 7 копеек, до 89,09 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,79% — до 63,76 доллара за баррель.

Июньский фьючерс на золота дешевеет на 1,71%, июльский на платину – на 1,89%, майский на серебро – на 2,8%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции ОВК (-3,97%), "Русснефти" (-3,73%), "Полюса" (-2,83%), Polymetal (-2,5%), Petropavlovsk (-2,48%), а также акции АФК "Система" (-1,77%), "Распадской" (-1,72%), "Юнипро" (-1,59%), бумаги "Лензолота" (префы снизились на 1,41%, обыкновенные акции – на 0,68%) и акции "Лукойла" (-1,36%).

В лидерах роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (4,44%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (4,02%), ГК "ПИК" (3,63%), НЛМК (2,96%), "Северстали" (2,93%), а также акции ВТБ (2,73%), "Детского мира" (2,23%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (2,93%), ММК (1,8%) и акции "Эн+ Групп" (1,55%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не смогли остаться в плюсе, тем не менее, рублевый индикатор находился значительно выше поддержки 3490 пунктов, указывая на неплохую возможность возвращения к покупкам. Долларовый РТС из-за слабости рубля так и не преодолел сопротивления 1470 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3470-3570 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В среду настроения на рынках могут сохраниться смешанными, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". С его точки зрения, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3485-3565 пунктов.