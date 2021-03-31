МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением на фоне распродаж на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,4%, до 3441,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2217,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, до 28378,35 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,28%, опустившись до 3061,42 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,78%, до 6790,7 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,86%, до 29178,8 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржевые индексы США снизились по итогам вторника на 0,1-0,3% на фоне беспокойства, связанного с ростом доходности гособлигаций. Китай заливает топливом рынки Азии назло США

Аналитики SMBC Nikko Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отметили, что давление на биржи Японии оказала внутренняя статистика, согласно которой промышленное производство в стране в феврале упало на 2,1% по сравнению с январем, хотя ожидалось сокращение на 1,2%.

Инвесторы также отыгрывали неоднозначную статистику из Южной Кореи, согласно которой объем промышленного производства в стране в феврале вырос на 4,3% в месячном исчислении и на 0,9% — в годовом. Аналитики ждали снижения показателя на 0,1% в месячном исчислении и роста на 2,5% — в годовом.

Ограничить распродажи на биржах КНР помогла внутренняя статистика, оказавшаяся лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР в марте поднялся до 51,9 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее при прогнозе в 51 пункт.