МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно поднимаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.15 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,45%, до 7,53 доллара, "Новатэка" — росла на 1,92%, до 201,3 доллара, "Лукойла" — повышалась на 0,78%, до 81,49 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,06%, до 6,03 доллара, "Газпром нефти" — на 0,82%, до 24,6 доллара. В США начато расследование сделок фонда Archegos

Цена бумаг "Норникеля" поднималась на 1,3%, до 31,59 доллара, "Северстали" — снижалась на 1,02%, до 19,98 доллара, НЛМК — опускалась на 0,94%, до 31,58 доллара.

Расписки ВТБ дорожали на 1,28%, до 1,1 доллара, Сбербанка — росли на 0,84%, до 15,54 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 3,28%, до 59,9 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,33%, до 9,07 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,08%, до 14,98 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,54%, до 3,26 доллара.