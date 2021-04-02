МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы в плюсе вслед за подъемом на американских биржах в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США выросли

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3484,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2262,08 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,82%, поднявшись до 3112,8 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,58%, до 29854 пунктов.

Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с праздником — Страстной пятницей. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом на 1,98%, на отметке 28927 пунктов, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,56%, до 6828,7 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на то, что фондовые биржи США выросли в четверг на новостях о новых планируемых мерах государственных вливаний в экономику США.

"Индекс Nikkei вырос после того, как рынки США завершили день ростом", — прокомментировал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).