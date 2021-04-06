МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник заметно снизился по основным индексам на фоне геополитических опасений, при этом индекс РТС просел сильнее индекса Мосбиржи за счет значительного ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,88%, до 3493,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,08%, до 1426,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск рос на 0,75 рубля, до 77,14 рубля, курс евро – на 1,18 рубля, до 91,43 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,77% — до 63,25 доллара за баррель.