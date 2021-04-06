ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США незначительно скорректировали рост во вторник после очередных рекордов индексов S&P 500 и DJIA, свидетельствуют результаты торгов.

Промышленный DJIA снизился на 0,29%, до 33430,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,10%, до 4073,94 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ почти не изменился, снизившись на 0,05%, до 13698,38 пункта. Индексы не удержались на очередных рекордах, достигнутых ранее во вторник.

Индексы колеблются на фоне положительных новостей по экономике США. Международный валютный фонд спрогнозировал, что ВВП США вырастет на 6,4% в 2021 году. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти ожидают возвращения к полной занятости в 2022 году.