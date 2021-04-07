МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться в среду вечером, корректируясь после роста в течение четырех торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,12%, или на 2,2 доллара, до 1740,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,22%, до 25,172 доллара за унцию.

Стоимость золота непрерывно росла на протяжении четырех дней, увеличившись за это время на 3,4%. Основным фактором для роста стоимости золота стало ослабление доллара, а также снижение доходности гособлигаций США.

Старший стратег-аналитик Long Leaf Trading Group Джеймс Хатцигианнис (James Hatzigiannis) считает, что "без окончательного сигнала о том, что локдауны в США закончились,… интереса к драгоценным металлам не будет". В связи с этим, по его мнению, золото пока будет торговаться около текущего уровня. Он также считает, что физический спрос на золото может вырасти, если экономика покажет признаки роста.

"Мы видим некоторые небольшие положительные изменения: обнадеживающие экономические показатели в Китае и США, и мы надеемся, что спрос скоро вырастет", — отметил аналитик.