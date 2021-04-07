ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Биржи США незначительно колебались в четверг, закрывшись без существенных изменений, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,05% до 33446,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,15% до 4079,96 пункта, а технологичный NASDAQ снизился на 0,07% до 13688,84 пункта.

Биржи отыгрывают налоговый план президента Джо Байдена, который предлагает заплатить за 2,3-триллионный пакет мер по развитию инфраструктуры за счет повышения налога на прибыль корпораций. Байден заявил, что открыт к переговорам и компромиссу с оппозиционными республиканцами, но не согласен на бездействие по вопросу об инфраструктуре. В теории план Байдена может сильно изменить то, как крупнейшие американские корпорации платят налоги. Сейчас такие крупные компании, как Amazon и Apple, практически не платят налог на прибыль в США, пользуясь различными лазейками.