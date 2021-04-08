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https://1prime.ru/Financial_market/20210408/833421685.html
Американские биржи закрылись ростом
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Биржевые индексы США закрылись в четверг ростом на 0,2-1%, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 0,17%, до 33503,57 пункта, индекс широкого рынка S&P... ПРАЙМ, 08.04.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись в четверг ростом на 0,2-1%, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 0,17%, до 33503,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,42%, до 4097,17 пункта, а технологичный NASDAQ поднялся на 1,03%, до 13829,31 пункта.
Биржи по-прежнему отыгрывают налоговый план президента Джо Байдена, который предлагает заплатить за 2,3-триллионный пакет мер по развитию инфраструктуры за счет повышения налога на прибыль корпораций. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл вновь заверил в четверг, что центробанк продолжит активно поддерживать экономику.