ВАШИНГТОН, 8 апр — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись в четверг ростом на 0,2-1%, свидетельствуют данные торгов. МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,17%, до 33503,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,42%, до 4097,17 пункта, а технологичный NASDAQ поднялся на 1,03%, до 13829,31 пункта.

Биржи по-прежнему отыгрывают налоговый план президента Джо Байдена, который предлагает заплатить за 2,3-триллионный пакет мер по развитию инфраструктуры за счет повышения налога на прибыль корпораций. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл вновь заверил в четверг, что центробанк продолжит активно поддерживать экономику.