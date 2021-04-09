2021-04-09T09:52:08+03:00

2021-04-09T09:52:08+03:00

2021-04-09T09:52:08+03:00

2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833423936.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 апреля

Рынки

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Ожидаемые в пятницу, 9 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30 AUD Австралия — Разрешения на... ПРАЙМ, 09.04.2021

новости, рынки

https://1prime.ru/images/83227/02/832270253.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83227/02/832270253.jpg

https://1prime.ru/images/83227/02/832270250.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83227/02/832270250.jpg

https://1prime.ru/images/83227/02/832270247.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83227/02/832270247.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60