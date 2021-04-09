2021-04-09T17:01:50+03:00
2021-04-09T17:01:50+03:00
2021-04-09T17:01:50+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210409/833428164.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 апреля
Рынки
Новости
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Ожидаемые в понедельник, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 12:00
EUR
Еврозона — Объём розничных... ПРАЙМ, 09.04.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|-5,9%
|1,0%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,36 трлн юаней
|
|17:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|
|
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,523%
|
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США
|-311 млрд долл
|-265 млрд долл
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 1кв2021
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 1кв2021
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|RUB
|Группа ПИК — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2021, в заочной форме, див-ды 2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — 07.05.2021)
|22,71 — див-д 2019
|22,51 — див-д 2020, 22,92 (1кв2021) — див-д 2021