МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 12 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) -5,9% 1,0%
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,36 трлн юаней  
17:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,523%  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США -311 млрд долл -265 млрд долл

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Группа ПИК — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.04.2021, в заочной форме, див-ды 2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — 07.05.2021) 22,71 — див-д 2019 22,51 — див-д 2020, 22,92 (1кв2021) — див-д 2021