ПЕКИН, 10 апр — ПРАЙМ. Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка оштрафовало компанию Alibaba на 18,23 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов) за антимонопольные нарушения, следует из сообщения ведомства.

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"В соответствии со статьями 47 и 48 "Закона о противодействии монополии" и с учетом характера, продолжительности и масштаба незаконной деятельности компании Alibaba Group, Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка 10 апреля 2021 года вынесло административное наказание, приняв решение наложить штраф в размере 4% от суммы внутренних продаж компании за 2019 год 455,712 миллиарда юаней, что в общей сложности составляет 18,228 миллиарда юаней", — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Ранее крупнейший штраф в истории Китая штраф на сумму 975 миллионов долларов заплатила в 2015 году компания Qualcomm, обвиненная в недобросовестной конкуренции.

По данным регулятора, начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке и вынуждала торговые компании на своей платформе подчиняться так называемому принципу "эр сюань и" ("выбирай только одно из двух"), то есть запрещала им открывать магазины или участвовать в рекламных акциях на других конкурирующих платформах.

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Помимо штрафа, ведомство потребовало от компании усилить внутренний контроль и контроль соответствия регулятивным требованиям, поддерживать честную конкуренцию и в течение трех лет отчитываться перед регулятором.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.