МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются в понедельник вслед за рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии закрылись в основном снижением

По состоянию на 12.17 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,56%, до 6877,35 пункта, французский CAC 40 на 0,04%, до 6166,76 пункта, немецкий DAX — рос на 0,07%, до 15345 пунктов.

Европейские инвесторы обратили внимание на негативную динамику бирж АТР, которые по итогам торгов понедельника закрылись преимущественно снижением. Давление на индексы вызвала обостряющаяся ситуация с коронавирусом, в связи с чем вводятся дополнительные ограничительные меры.

Так, с понедельника еще в трех префектурах Японии начал действовать особый режим. В Токио также усиленные меры ввести всели через две недели после отмены режима чрезвычайной ситуации, который длился с 8 января. Российский рынок акций снижается на внешнем негативе

При этом динамика фондовых рынков, относящихся к зоне евро, не столь однозначно отрицательная, а скорее нерешительная, вследствие повышательного влияния макростатистики. Так, объем розничных продаж в еврозоне в феврале вырос на 3% по сравнению с январем при ожидавшемся росте на 1,5%.

Кроме того, французский концерну Veolia и оператор коммунальных услуг Suez сообщили о достижении договоренности о слиянии. Акции Veolia дорожают на 8,8%.