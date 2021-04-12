МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы по итогам торгов понедельника опустились вслед за остальными мировыми биржами на фоне ослабления рисковых настроений трейдеров, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,39%, до 6889,12 пункта, французский CAC 40 — сократился на 0,13%, до 6161,88 пункта, DAX — также на 0,13%, до 15215 пунктов.

В целом мировые фондовые рынки в понедельник склонны к снижению на уходе трейдеров от риска. Большинство азиатских индексов в понедельник закрылось в минусе из-за опасений вокруг коронавируса, биржи США также уменьшаются.

Сдержало индексы и укрепление евро и фунта стерлингов к доллару. Более дорогая национальная валюта сдерживает стоимость акций компаний-экспортеров, так как в этом случае их относительный доход снижается.

Акции easyJet и Ryanair в Лондоне подешевели на 3,9% и 3,6% соответственно после того, как аналитики HSBC понизили рейтинг их акций до "держать".

На неделе также стартует сезон отчетностей, традиционно сперва о своих финансовых показателях отчитаются крупные американские банки. На среду запланирован выход отчетностей JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo и Goldman Sachs.