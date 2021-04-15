МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ценовой индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка государственного долга РФ, в четверг ощутимо падает и почти растерял рост среды на усилении риска санкций США против российского госдолга, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 11.07 мск индекс составлял 144,32 пункта против 145,43 пункта на закрытии в среду. В четверг он уже максимально опускался до 144,19 пункта. Рост среды начинался с минимальной дневной отметки 144,04 пункта. Таким образом, рост среды уже почти нивелирован.

Как пишут СМИ, новые возможные санкции США могут затронуть российский госдолг.

При этом, как написала WSJ, санкции затронут только первичное размещение рублевого госдолга России. Американским банкам, по данным издания, после 14 июня будет запрещено покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Российский рынок акций с утра падает на усилении санкционных рисков

Таким образом, по сути введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении валютного российского госдолга (евробондов), расширяются на рублевые облигации (ОФЗ).

Замглавы МИД РФ Александр Панкин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия уже разрабатывает меры на случай враждебных шагов против ее суверенного долга, эти меры будут выверенными и адекватными. Возможные новые санкции США против государственных облигаций России, подчеркивал дипломат, навредят конкурентоспособности американских финансовых институтов.