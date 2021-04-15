МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Минфин России после 14 июня, когда вступят в силу новые санкции США, будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий будет прекращено, говорится в сообщении министерства.

США ранее в четверг ввели новые санкции против РФ, которые, в частности, запрещают финансовым учреждениям Штатов покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Ценам на нефть пророчат падение до 10 долларов

"В целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты", — говорится в сообщении министерства в ответ на новые санкции.

Объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 миллиардов рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году.

"Снижение заимствований до уровня, соответствующего структурному первичному дефициту федерального бюджета в размере около 0,5% ВВП, положительно скажется на долгосрочных процентных ставках в экономике и позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и вызовы, связанные с пандемией", — отметили в Минфине.