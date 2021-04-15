ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США в феврале 2021 года примерно на 389 миллионов долларов, до 5,8 миллиарда, свидетельствуют данные минфина США.

При этом Россия практически полностью распродала свой портфель долгосрочных госбумаг США.

По состоянию на февраль Россия располагала портфелем американских госбумаг на 5,756 миллиарда долларов, из них долгосрочных всего на 306 миллионов долларов против 2,744 миллиарда в январе.