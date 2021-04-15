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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210415/833475886.html
Россия снизила вложения в ценные бумаги США
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Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США в феврале 2021 года примерно на 389 миллионов долларов, до 5,8 миллиарда, свидетельствуют данные минфина США. При этом... ПРАЙМ, 15.04.2021
ценные бумаги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 15 апр — ПРАЙМ. Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США в феврале 2021 года примерно на 389 миллионов долларов, до 5,8 миллиарда, свидетельствуют данные минфина США.
При этом Россия практически полностью распродала свой портфель долгосрочных госбумаг США.
По состоянию на февраль Россия располагала портфелем американских госбумаг на 5,756 миллиарда долларов, из них долгосрочных всего на 306 миллионов долларов против 2,744 миллиарда в январе.