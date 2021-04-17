МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по индексу Мосбиржи и обновления им исторического максимума выше 3600 пунктов. Эксперты прогнозируют также рост рубля к доллару и евро на фоне дорогой нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 0,9% до 3632 пунктов, РТС — на 0,7% до 1507 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 1 доллар до 67,8 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,2 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара сползет на 50 копеек до 75,3 рубля, евро – на 60 копеек, до 90,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Сложная ситуация в отдельных странах и регионах с коронавирусом будет приводить к переоценке игроками темпов восстановления мировой экономики, что как минимум сдержит покупки в рисковых активах, а как максимум — на перегретых рынках может стать поводом к волне фиксации прибыли по длинным позициям и привести к коррекционному снижению, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Несмотря на рекорды фондовых индексов США, потенциал дальнейшего роста рынков сохраняется, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Рынки поддерживает стимулирующая политика ключевых Центробанков, восстановление основных экономик, а также старт периода квартальной отчетности компаний, которая, вероятно, укажет на стремительное оживление, добавляет он.

"Рынки продолжат осторожный рост. Стартовал период квартальных отчётов и пока он обещает блестящие результаты. Однако рынок может столкнуться с тем, что даже сильные отчёты могут показаться недостаточно сильными. Поэтому ждём довольно высокой волатильности торгов", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Также рынки продолжат следить за динамикой инфляционных ожиданий и долларовых ставок, отмечает Зварич. "В рамках прошедшей недели доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила ниже отметки 1,6%, показав минимумы за месяц. В случае продолжения коррекции в доходности облигаций покупки в рисковых активах получат поддержку", — говорит аналитик.

Из скудного блока макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели он выделяет блок предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, а также статистику по рынку жилья США.

"Плюс к этому, на предстоящей неделе пройдут заседания ЕЦБ и Банка России. Также важным фактором станет набирающий обороты сезон отчетностей компаний в США, результаты которых могут оказывать влияние как на отдельные сектора, так и на рынки в целом", — добавляет эксперт. Эксперты спрогнозировали цену биткоина к лету

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Зварич ожидает, что российский рынок перейдет в консолидацию у исторических максимумов, предпринимая попытки их обновления.

"После введения 15 апреля санкций США длившиеся неделями опасения, наконец, сменила определенность, да и сами ограничения приняты в относительно мягком варианте. Поддержал рублевые активы в конце недели и рост стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти на общерыночном повышении риск-аппетита и локальной слабости доллара", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

На будущей неделе не исключено достижение новых исторических вершин по индексу Мосбиржи, считает он. Для этого общерыночные настроения должны сохраниться в зоне интереса к риску, нефть – вблизи текущих уровней, а геополитический фон – без "сюрпризов", добавляет аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи на следующей неделе будет формироваться в пределах 3500-3630 пунктов.

"Российский фондовый рынок на этой неделе показал устойчивость к санкционному негативу, что позволяет более уверенно осуществлять покупки как минимум до появления новых тревожных геополитических сигналов. В связи с этим можно ожидать движения индексов Мосбиржи и РТС к новым максимумам – выше 3600 и 1500 пунктов", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Динамику рынка на предстоящей неделе определят тренды на внешних сырьевых и фондовых площадках, которые, в значительной степени будут зависеть от корпоративных отчетов в США, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

В случае позитивных внешних сигналов, рынок вырастет в диапазон 3600-3650 пунктов по индексу Московской биржи, а если на внешних площадках реализуется коррекционный сценарий, целью отката станет отметка 3400 пунктов, прогнозирует он.

Рынок может попытаться переписать исторический максимум, также уверен Кочетков. "Ген бедности": есть ли люди, которым не суждено разбогатеть

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ СНИЖАТЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКОНТ

Новый указ Джо Байдена в отношении России расширил санкционный инструментарий администрации США, однако принятые подзаконные акты говорят о том, что дальнейшее ужесточение, если и стоит на повестке дня, но будет постепенным, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Во-первых, указ не предусматривает в явном виде секторальных санкций, хотя список оснований для ограничений в отношении физических и юридических лиц существенно увеличился, как и возможный круг этих лиц. Во-вторых, министерство финансов США своей директивой минимизировало риски вторичных санкций для неамериканских банков. Выбранный подход существенным образом повышает шансы на то, что летний российско-американский саммит на высшем уровне состоится, при этом в период его подготовки новые санкции очень маловероятны", — отмечает он.

Учитывая стабилизацию ситуации на российском финансовом рынке, а также постепенное замедление инфляции в апреле по сравнению с мартом, Банк России на своем заседании, скорее всего, повысит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, подтвердив приверженность курсу на дальнейшую нормализацию денежно-кредитной политики, ожидает Вайсберг. "Это должно успокоить инвесторов и возможно приведет к дальнейшему снижению доходности госбумаг", — добавляет он.

В ближайшее время поддержку рублю будут оказывать дорогая нефть, привлекательные доходности рынка ОФЗ и начинающийся налоговый период, считает Кочетков.

Ожидаются попытки увести доллар вниз из диапазона 75-77,5 рубля на фоне снижения геополитических рисков, прогнозирует Зварич.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Финансовые результаты за первый квартал представят ММК и НЛМК; операционные показатели раскроют "М.Видео", Polymetal, "Распадская" и ЛСР; дивиденды определят "Алроса" и "Роснефть", напоминает Ващенко.

Лидерами роста, на его взгляд, будут акции банков и нефтегазового сектора, поводом является укрепление рубля и рост цены на нефть.

Кочетков считает, что после волатильной недели сектор нефти и газа может показать рост на фоне новых надежд в нефти, столь же сильные ожидания остаются по металлургии — компании показывают сильные производственные результаты.

"В начале второго квартала ценовая ситуация на мировом рынке стали остаётся благоприятной. Однако слабость может наблюдаться в транспортном секторе из-за продолжающегося распространения COVID-19 в мире и очередных рисков срыва туристического сезона", — добавляет он.