МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне геополитики и возможности введения новых санкций США уже против вторичного долгового рынка, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Рубль снижается к доллару и к евро на санкционных рисках

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.35 мск снижался на 0,38%, до 3584,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1479,82 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 50 копеек, до 76,31 рубля, курс евро – на 96 копеек, до 91,81 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,07% — до 66,72 доллара за баррель.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрировал отрицательную динамику, хотя на открытии индекс Мосбиржи поднялся до нового исторического максимума, отмечает Наталия Пырьева из ГК "Финам". Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

Несмотря на то, что объявленные новые санкции США оказались нестрашными и рынок несколько выдохнул, внешнеполитическое напряжение все же сохраняется, считает Пырьева. В минувшие выходные разразился новый дипломатический скандал с Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году, напоминает она.

Также оптимизма не добавляют и субботние новости агентства Блумберг, которое со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке.

Вместе с тем отдельные бумаги в понедельник демонстрируют рост. Так, акции "Камаза" на Московской бирже растут более чем на 11% на позитивных корпоративных новостях. Ранее они поднимались на более чем 14%, до 74,3 рублей – максимума с августа прошлого года.

Компания сегодня представила отчетность по МСФО за прошлый год, согласно которой "Камаз" по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 3,104 миллиарда рублей против убытка в 1,955 миллиарда рублей годом ранее. А гендиректор Сергей Когогин заявил, что компания готова выплатить дивиденды за 2020 год.

Акции золотодобытчиков в понедельник находились в лидерах роста на фоне достижения ценами на драгоценный металл максимума с конца февраля текущего года (1790 долларов за унцию), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Она выделяет бумаги Petropavlovsk, которым дополнительную поддержку оказывали новости о вводе в совет директоров еще одного независимого директора Михаила Иржевского, заместителя гендиректора по правовым вопросам Российского фонда прямых инвестиций. Новость благоприятна для восприятия компании после корпоративного конфликта, добавляет Кожухова.

В лидерах роста в понедельник акции Petropavlovsk (+3,85%), Polymetal (+2,57%), "Полюса" (+2,09%), а также ГК "ПИК" (+1,93%), "Фосагро" (+1,69%), "Алросы" (+1,51%), "Яндекса" (+1,01%).

В лидерах падения акции "Русала" (-2,12%), "Газпрома" (-1,81%), ВТБ (-1,73%), ПАО "Россети" (-1,66%), "Новатэка" (-1%).

Бумаги ВТБ в понедельник упали, несмотря на сообщения о скачке чистой прибыли банка в первом квартале текущего года по сравнению с уровнем годовой давности более чем в 2 раза, до 85,1 миллиарда рублей, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". СМИ: "Новатэк" планирует купить группу месторождений "Газпрома"

ПРОГНОЗЫ

Санкционная премия остается в российских активах, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". США оставляют за собой право введения новых ограничений, которые могут быть уже против вторичного долгового рынка, констатирует аналитик.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на "круглом" уровне 3800 пунктов, у индекса РТС — на месячной вершине 1497 пункта, отмечает Сергей Нагорный из "БКС Мир инвестиций". "Если глобальные площадки продолжат рост, а геополитическая ситуация не ухудшится, мы можем увидеть уже на этой неделе проверку на прочность данных технических препятствий", — прогнозирует аналитик.

Российский рынок акций будет снижаться, несмотря на более оптимистичный мировой фон, сильную макроэкономическую статистику из США и Китая, считает Джон Волш из Альфа-банка. По его мнению, вновь заявляют о себе геополитические риски. Аналитик ожидает, что на этой неделе российский рынок акций будет находиться под давлением, хотя циклические акции, особенно сырьевых экcпортеров, должны показать сильную динамику.