Российский рынок акций снижается на геополитике и санкционных рисках
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне геополитики и возможности введения новых санкций США уже против вторичного долгового рынка, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Рублевый индекс Мосбиржи к 17.35 мск снижался на 0,38%, до 3584,81 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1479,82 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 50 копеек, до 76,31 рубля, курс евро – на 96 копеек, до 91,81 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,07% — до 66,72 доллара за баррель.
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрировал отрицательную динамику, хотя на открытии индекс Мосбиржи поднялся до нового исторического максимума, отмечает Наталия Пырьева из ГК "Финам".
Несмотря на то, что объявленные новые санкции США оказались нестрашными и рынок несколько выдохнул, внешнеполитическое напряжение все же сохраняется, считает Пырьева. В минувшие выходные разразился новый дипломатический скандал с Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году, напоминает она.
Также оптимизма не добавляют и субботние новости агентства Блумберг, которое со ссылкой на источники сообщило, что США рассматривают возможность запретить своим банкам сделки с рублевыми облигациями российских госбанков на вторичном рынке.
Вместе с тем отдельные бумаги в понедельник демонстрируют рост. Так, акции "Камаза" на Московской бирже растут более чем на 11% на позитивных корпоративных новостях. Ранее они поднимались на более чем 14%, до 74,3 рублей – максимума с августа прошлого года.
Компания сегодня представила отчетность по МСФО за прошлый год, согласно которой "Камаз" по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 3,104 миллиарда рублей против убытка в 1,955 миллиарда рублей годом ранее. А гендиректор Сергей Когогин заявил, что компания готова выплатить дивиденды за 2020 год.
Акции золотодобытчиков в понедельник находились в лидерах роста на фоне достижения ценами на драгоценный металл максимума с конца февраля текущего года (1790 долларов за унцию), отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Она выделяет бумаги Petropavlovsk, которым дополнительную поддержку оказывали новости о вводе в совет директоров еще одного независимого директора Михаила Иржевского, заместителя гендиректора по правовым вопросам Российского фонда прямых инвестиций. Новость благоприятна для восприятия компании после корпоративного конфликта, добавляет Кожухова.
В лидерах роста в понедельник акции Petropavlovsk (+3,85%), Polymetal (+2,57%), "Полюса" (+2,09%), а также ГК "ПИК" (+1,93%), "Фосагро" (+1,69%), "Алросы" (+1,51%), "Яндекса" (+1,01%).
В лидерах падения акции "Русала" (-2,12%), "Газпрома" (-1,81%), ВТБ (-1,73%), ПАО "Россети" (-1,66%), "Новатэка" (-1%).
Бумаги ВТБ в понедельник упали, несмотря на сообщения о скачке чистой прибыли банка в первом квартале текущего года по сравнению с уровнем годовой давности более чем в 2 раза, до 85,1 миллиарда рублей, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
ПРОГНОЗЫ
Санкционная премия остается в российских активах, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". США оставляют за собой право введения новых ограничений, которые могут быть уже против вторичного долгового рынка, констатирует аналитик.
Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на "круглом" уровне 3800 пунктов, у индекса РТС — на месячной вершине 1497 пункта, отмечает Сергей Нагорный из "БКС Мир инвестиций". "Если глобальные площадки продолжат рост, а геополитическая ситуация не ухудшится, мы можем увидеть уже на этой неделе проверку на прочность данных технических препятствий", — прогнозирует аналитик.
Российский рынок акций будет снижаться, несмотря на более оптимистичный мировой фон, сильную макроэкономическую статистику из США и Китая, считает Джон Волш из Альфа-банка. По его мнению, вновь заявляют о себе геополитические риски. Аналитик ожидает, что на этой неделе российский рынок акций будет находиться под давлением, хотя циклические акции, особенно сырьевых экcпортеров, должны показать сильную динамику.
https://1prime.ru/Financial_market/20210419/833495782.html