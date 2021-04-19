МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Количество клиентов лицензированных форекс-дилеров в РФ выросло в первом квартале прошлого года на 19%, до 29,502 тысячи против 24,782 тысячи на конец прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

Количество активных клиентов при этом выросло до 5608 против 4558 в четвертом квартале прошлого года. Торговый оборот в январе-апреле 2021 года поднялся до 2,2 триллиона рублей против 1,8 триллиона рублей в предыдущем квартале.

Число клиентов российского рынка форекс увеличивается ежеквартально на 5 тысяч человек, при этом растет число активных трейдеров, комментирует РИА Новости данные руководитель АФД Евгений Машаров. "Остатки клиентских средств также увеличились и превысили 2 миллиарда рублей. АФД рассчитывает на то, что переток клиентов в российские компании продолжится", — отмечает он. Рубль впал в турбулентность и готовит россиянам сюрпризы

За первый квартал зарегистрировалось на 38% больше клиентов, чем за предшествующий, активность клиентов в первом квартале по отношению к четвертому выросла на 26%, а в сравнении с первым кварталом 2020 года — на 141%, отмечает показатели компании генеральный директор "Альфа-Форекс" Сергей Николюк.

"Это отразилось и на динамике торгового оборота — за квартал рост составил более 30%, а в сравнении с первым кварталом 2020 года — более чем на 80%. При этом более 65% российских клиентов торгует именно у нас", — отмечает он.

Начало 2021 года продемонстрировало, что существенно возросший в прошлом году в период пандемии интерес инвесторов к российскому рынку форекс уверенно остается стабильно высоким, комментирует генеральный директор "Финам форекс" Зоя Неделько.

"Все это свидетельствует о том, что инвесторы позитивно оценивают возможности российского рынка форекс и его преимущества, в первую очередь — уровень защищенности инвестора. Полагаю, что вступающие в силу во второй половине года изменения в законодательстве, касающиеся категоризации инвесторов, еще больше укрепят защиту инвесторов и повысят уровень их доверия", — отмечает она.

В свою очередь, полученная форекс-дилерами возможность с этого года заключать договоры дистанционно поможет повысить привлекательность и доступность форекса для потенциальных клиентов, напоминает Неделько. В совокупности данные факторы будут способствовать дальнейшему развитию легального рынка форекс, в результате наметившийся переток клиентов в российские компании продолжится, резюмировала она.

Ассоциация форекс-дилеров объединяет три компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".