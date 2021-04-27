МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером усиливает рост по отношению к иене после сильной статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Рубль немного растет вслед за нефтью

По состоянию на 17.55 мск курс евро снижался до 1,2082 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2083 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,47 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,08 иены, до выхода статистики показатель находился на отметке в 108,38. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,12%, до 90,92 пункта.

Поддержку доллару вечером оказывает американская макростатистика. Так, индекс доверия потребителей в США в апреле вырос до 121,7 пункта с пересмотренного показателя марта в 109 пунктов, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Кроме того, в текущем месяце индекс достиг максимального значения с февраля 2020 года.

Кроме того, на текущей неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 апреля. Ожидается, что регулятор сохранит учётную ставку на уровне 0-0,25%. Инвесторы также надеются получить подсказки относительно дальнейших планов его монетарной политики.

Аналитики ActivTrades связывают текущее укрепление доллара с ожиданиями инвесторов того, что ФРС может сигнализировать о будущем прекращении стимулирования экономики. В то же время, как сказал газете Wall Street Journal аналитик компании Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), это маловероятно, и серьезных изменений в политике регулятора можно ожидать по итогам июньского заседания.