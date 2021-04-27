ВАШИНГТОН, 27 апр — ПРАЙМ. Американские биржи закрылись без существенных колебаний — индексы S&P 500 и DJIA закрылись во вторник практически "по нулям", тогда как NASDAQ снизился, свидетельствуют данные торгов. Tesla получила миллионную прибыль от продажи биткоинов

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный DJIA номинально вырос на 0,01% до 33984,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 номинально снизился на 0,02% до 4186 пункта, а NASDAQ упал на 0,34% до 14090,22 пункта в ожидании отчетности Microsoft и Google.