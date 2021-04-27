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https://1prime.ru/Financial_market/20210427/833556778.html
Американские биржи закрылись без существенных колебаний
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Американские биржи закрылись без существенных колебаний — индексы S&P 500 и DJIA закрылись во вторник практически "по нулям", тогда как NASDAQ снизился, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 27.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 27 апр — ПРАЙМ. Американские биржи закрылись без существенных колебаний — индексы S&P 500 и DJIA закрылись во вторник практически "по нулям", тогда как NASDAQ снизился, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный DJIA номинально вырос на 0,01% до 33984,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 номинально снизился на 0,02% до 4186 пункта, а NASDAQ упал на 0,34% до 14090,22 пункта в ожидании отчетности Microsoft и Google.