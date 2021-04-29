МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг растут на данных статистики и корпоративной отчетности, индекс NASDAQ обновил исторический максимум впервые с февраля, свидетельствуют данные торгов. ВВП США в первом квартале вырос на 6,4%

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,38% — до 33949,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,68%, до 4211,39 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,83%, до 14168,36 пункта, минутами ранее показатель достиг исторического максимума в 14211,57 пункта.

Оптимизм на рынках вызван данными о состоянии американской экономики. Так, ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Инвесторы также оценивают результаты отчетности Apple и Facebook, которые были опубликованы в среду после завершения торгов. Обе компании сообщили о росте выручки и чистой прибыли в минувшем квартале. На этом фоне акции Apple растут в цене на 1%, а стоимость акций Facebook обновила максимум, подскочив на открытии на 6%.

Главный рыночный стратег Crossmark Global Investments Виктория Фернандес (Victoria Fernandez) считает, что на данный момент индексы поддерживает отсутствие четких негативных факторов. "У нас имеется открывающаяся экономика с очень высоким уровнем потребления и продолжающаяся вакцинация, и это дает много оптимизма", — приводит слава эксперта газета Wall Street Journal.