МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся небольшим снижением по индексу Мосбиржи, несмотря на рост нефтяных котировок, при этом слабо вырос по индексу РТС на фоне рубля, закрепившегося в паре с долларом ниже 75 рублей, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,2% — до 3571,05 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,11%, до 1510,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск рос на 7 копеек, до 74,47 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 90,21 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,41%, до 67,72 доллара за баррель.