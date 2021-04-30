МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается в пятницу против доллара и евро, прекратив попытки роста перед длинными майскими выходными в России, следует из данных торгов Московской биржи.

Усиление тенденции к падению рынка нефти дало основной импульс к ослаблению российской валюты. Снижение большинства "развивающихся" валют к доллару и фондовых индексов также оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.24 мск повышался на 39 копеек, до 75,03 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 90,66 рубля, следует из данных Мосбиржи. Цены на нефть ускорили коррекционное снижение после трехдневного ралли

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в последний день апреля – перед длинными выходными – все-таки снижается на фоне усилившегося падения рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 1,5%, до 67,8 доллара, хотя с утра снижение было меньшим.

Перед выходными игроки рынка фиксируют прибыль. Нефть дорожала предыдущие три дня, за это время котировки поднялись в среднем примерно на 3,5-4,5%. Стоимость нефти поддерживали ожидания по спросу на нефть, хотя пандемия и продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Индии, где ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом достигает рекордных показателей (последний – более 386 тысяч).

При этом многие "развивающиеся" валюты снижаются против доллара. Теряют позиции и большинство западных фондовых индексов, указывая на ослабление аппетита к риску, что также поддерживает давление на курс рубля.

Инвесторов беспокоит риск возможного резкого ускорения инфляции в мире на фоне сохраняющегося дефицита таких продуктов, как электронные чипы, и перспективы увеличения объема поддержки мировой экономики. В частности, есть риски ужесточения монетарной политики ФРС США, что окажет давление на стоимость рисковых активов.

В итоге, доллар и евро растут к рублю сейчас на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5 тысяч за баррель сорта Brent – рядом с максимумом за несколько лет. Переполох на рынке. Российский газ продали на 20 лет вперед

ПРОГНОЗЫ

Для рубля большую роль сегодня играет "фактор пятницы" из-за праздничного понедельника, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Многие опасаются негативного старта новой недели на глобальных биржах или реализации каких-либо других рисков в предстоящие три дня. Этот фактор будет оказывать дополнительное давление на рубль. Поэтому в случае ухудшения внешнего фона доллар может уйти к первой цели 75,6 рубля, а евро повыситься к уровню 91,4 рубля", — оценил перспективы он.

Последний рабочий день месяца перед длинными выходными может сопровождаться ростом волатильности, но вряд ли доллар укрепится сильнее 75 рублей, оценивает ситуацию Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Тактически, на выходные спекулянтам лучше закрыть рублёвые лонги (позиции, открытые в надежде на рост рубля): мало ли что может произойти в период праздников", — добавляет он.