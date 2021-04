Курс российской валюты к доллару и евро на последней рабочей неделе апреля продемонстрировал разнонаправленные колебания: вначале рубль укрепился, затем ослабел. При этом, доллар успел обновить минимум с 22 марта (74,19 рубля), а евро — с 5 апреля (89,92 рубля).

Основным курсообразующим фактором для рубля стала динамика нефтяных котировок, которые вначале обновили максимум за полтора месяца (около 69 долларов за баррель сорта Brent), однако затем пошли вниз в рамках коррекции.

Геополитические и санкционные риски отошли на второй план, дав возможность участникам российского рынка отыгрывать глобальные курсообразующие факторы.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 10 копеек до уровня 75,1 рубля, евро снижался на 30 копеек до 90,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 5 тысяч против 4,95 тысячи неделей ранее.

НЕФТЬ ЗАДАВАЛА ТОН РУБЛЮ

Рубль начал завершающуюся рабочую неделю ростом против доллара и евро. Геополитические риски отошли на второй план, а внутренние факторы оказывали поддержку. Так, из-за выходных на начало недели пришелся пик налогового периода апреля. По оценкам экспертов, банки переводили в понедельник в бюджет около 1 триллиона рублей.

Игроки рынка также обратили внимание на скачок инфляционных ожиданий россиян, что оправдывает действия ЦБ РФ по недавнему агрессивному повышению ключевой ставки сразу на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых. Вероятность сохранения жесткой денежно-кредитной политики российского регулятора на таком фоне очень высока, что также поддерживало курс рубля.

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев подскочили за апрель на 1,8 процентного пункта — до 11,9%, что является максимумом с февраля 2017 года, оценили эксперты Банка России.

Рынок нефти также демонстрировал рост, что поддерживало курс рубля. Участники нефтяного рынка отыгрывали новости с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Альянсу были даны рекомендации сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи. Они предполагают постепенное уменьшение объема сокращаемой добычи по мере восстановления спроса.

Кроме того, министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране за прошлую неделю снизилась на 0,1 миллиона баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки, а запасы нефти хоть и выросли на ту же величину и достигли 493,1 миллиона баррелей, но ожидался значительно больший прирост — на 0,6 миллиона. Кроме того, запасы дистиллятов снизились на 3,3 миллиона, до 139 миллионов при прогнозе снижения только на 0,65 миллиона баррелей.

Психологическим фактором поддержки рубля стали оценки ЦБ РФ о том, что доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля валюты США впервые опустилась ниже половины от всех расчетов — до 48,3%.

Ожидаемое решение ФРС США о сохранении базовой (учётной) процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых не сказалось существенным образом на курсовой динамике рубля.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в коррекционном ослаблении. Торможение рынка нефти в районе полуторамесячного максимума надавило на курс рубля.

Рост политических рисков для рубля мог произойти из-за военного столкновения между Таджикистаном и Киргизией на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба. В результате три гражданина Таджикистана погибли и 31 получил ранения, киргизская сторона сообщала об одном погибшем и 16 пострадавших.

Впрочем, конфликтующие быстро стороны договорились о прекращении огня на границе, отводе сил на места прежней дислокации и переговорах. Президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем после того, как президент РФ Владимир Путин выразил готовность сыграть посредническую роль в разрешении конфликта.

Среди факторов давления на рубль остаются санкционные риски. Европейский парламент предложил отключить РФ от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". При этом глава евродипломатии дал понять, что Евросоюз сам не в состоянии ни отключить Россию от SWIFT, ни остановить "Северный поток 2". Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС. Тем не менее, психологическое давление на валюту РФ это имеет.

Впрочем, на фоне готовящейся встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина геополитический фактор может отойти на второй план, и рубль может сыграть не по традиционному сезонному правилу: sell in may and go away, а показать устойчивость против основных резервных валют.