МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в мае роста российского рынка акций по индексам и повышения рубля к доллару на фоне дорогой нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за месяц на 1%, до 3580 пункта и на 0,5%, до 1493 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent поднимется в пределах 1,5 доллара, до 68 долларов за баррель, курс евро на форексе — на 1,3 цента, до 1,217 доллара, стоимость золота останется в районе 1750 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,5% в месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара опустится на 50 копеек, до 74,7 рубля, евро поднимется на 30 копеек, до 90,7 рубля, ожидают эксперты. Нефть снижается вечером, но покажет рост по итогам месяца

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Американский рынок акций, разогретый впечатляющей квартальной отчетностью, будет постепенно корректироваться, но вероятность сильного снижения не велика из-за возобновляющихся обратных выкупов акций, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"В мае чаще всего от фондового рынка ожидают коррекцию, хотя статистически опасения можно считать не оправданными. Действительно, рынок в США растет уже 12 месяцев почти без остановки. Даже инсайдеры не выдерживают и начинают фиксировать прибыль в длинных позициях", — отмечает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Риск представляют растущие доходности рынка казначейских обязательств США, которые оказывают давление на долговые рынки развивающихся стран. Таким образом, в мае, вероятно, инвесторы продолжат отдавать предпочтение рынку акций, и в меньшей степени инструментам с фиксированной доходностью. Позитивным может стать анонсированный президентом США план по дополнительному стимулированию экономики", — говорит Владимир Евстифиев из банка "Зенит".

Нефть может скорректироваться на фоне роста заболеваемости COVID-19 в ряде ключевых стран, также может пройти коррекция по ценам на сталь, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

А Евстифиев полагает, что в условиях слабости доллара сырьевые рынки имеют перспективу продолжения роста.

"Нефтяной рынок в значительной степени контролируется ОПЕК+, поэтому шансы на рост нефтяных котировок выше 70 долларов за баррель Brent пока маловероятны. Однако не исключено, что на сигналах более активного восстановления спроса и признаках дефицита, попытки вырасти выше этого уровня могут быть предприняты", — добавляет аналитик.

Цены на нефть между тем удерживаются в районе 67 долларов при поддержке со стороны статистики по запасам нефти и бензина в США, ожиданий начала в Штатах летнего автомобильного сезона и увеличения объема авиаперевозок, указывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". По его оценкам, Brent проведет май в коридоре 62-70 долларов. Силуанов прогнозирует замедление темпов инфляции к концу текущего года

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На российском рынке начинается волна выплаты дивидендов, что также будет приводить к снижению индексов, полагает Вайсберг из ГК "Регион".

Российский рынок будет, с одной стороны, следовать за мировым площадками, то есть демонстрировать коррекцию, а с другой стороны, дорожающая нефть и некоторое снижение геополитических рисков будут толкать котировки российских эмитентов вверх, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. В результате эксперт ожидает боковое движение российских индексов.

"Другими важными ориентирами для "настроения" рублевых активов в предстоящем месяце останутся общерыночный аппетит к риску и геополитика. Ослаблять динамику отечественного рынка в отдельные дни могут дивидендные разрывы. Отметим также накопившуюся после апрельской фазы роста техническую перекупленность, особенно в акциях металлургов", — говорит Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Статистически, за всю историю наблюдений индекс Мосбиржи закрывался понижением более чем в 60% случаев, что в общем отражает суть выражения sell in may and go away, напоминает аналитик. При этом до тех пор, пока индекс удерживается выше 3500 пунктов, шансы на выход к новым историческим максимумам сохраняются, добавляет он.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает, что российский рынок в первой половине месяца может оказаться под давлением, в частности за счет дивидендных отсечек в компаниях, имеющих высокий вес в индексе Мосбиржи. Однако ближе к его окончанию рынок может возобновить восходящую динамику и выйти в район 3600-3700 пунктов, полагает он. Рубль вышел на месячные максимумы и подготовился к торгам в мае

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ПОДДЕРЖКУ

Совокупность факторов, влияющих на российскую валюту, в мае будет способствовать стабилизации ее курса, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Так, доллар может закрепиться в диапазоне 73-75 рублей с попытками тестирования нижней границы данного диапазона. Способствовать этому будут высокие цены на нефть, а также снижение геополитической напряженности. Однако инвесторы будут учитывать риски, специфические для рубля, что сдержит покупки в национальной валюте и не позволит ей продемонстрировать более существенное укрепление", — считает он.

Доллар продолжит некоторое ослабление относительно основных мировых валют, но радикального движения валютных пар не будет, рассчитывает Андрей Манько из РИА Рейтинга. "Скорее всего, рубль на этом фоне и при дорожающей нефти укрепится в пределах 1%", — оценивает он.

В мае рубль может проявить более высокую волатильность, но всё же будет иметь тенденцию на укрепление считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Как минимум давление внешнеполитических рисков заметно ослабло за апрель, и это хороший повод для укрепления российской валюты, поясняет он. Переполох на рынке. Российский газ продали на 20 лет вперед

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Лучшими защитными активами на случай коррекции будут иностранная валюта, опционы "пут", золото и производные инструменты на него. При этом, мы не видим предвестников панических настроений на рынках. Напротив, экономика активно восстанавливается, высокий спрос на металлы и другие сырьевые активы, и по-прежнему интересны акции банков, IT-сектора, сырьевых компаний. Речь лишь о том, что инвесторам стоит повышенное внимание уделять защите от резких колебаний цен, ставить более короткие стоп-заявки", — говорит Ващенко из "Фридом Финанс".

Кочетков из "Открытие Брокер" считает, что на отечественном рынке можно ждать коррекции в секторах финансов, металлы и добыча, а также нефть и газ. В мае могут начать расти беспокойства по поводу замедления экономики Китая, что скажется на сырьевом спросе, добавляет аналитик.

Вероятно, лучше рынка будут акции банков, IT-компаний, а хуже рынка акции металлургов, полагает Манько из РИА Рейтинга.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что покупки на российском рынке акций стоит осуществлять главным образом основываясь на корпоративных историях. Российские и зарубежные эмитенты продолжат отчитываться за первый квартал текущего года, а такие компании, как "Новатэк", Polymetal, НЛМК, ЛСР, ПИК, Сбербанк, "М.Видео", "Норникель", X5 Retail Group и "Северсталь", закроют реестры для дивидендов за 2020 год, напоминает она.

"Дивидендные истории, с одной стороны, какое-то время будут поддерживать рынок, но после закрытия реестров наоборот могут снизить общий интерес к эмитентам и привести к краткосрочной волатильности", — добавляет аналитик.