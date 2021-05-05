МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. На фондовом рынке США, если верить истории, в следующие пять месяцев может произойти резкий спад, говорят стратеги Stifel. Минфин США допустил повышение процентных ставок

В период с мая по октябрь фондовый рынок исторически не может похвастаться блестящими результатами, и в этом году он вполне может оправдать этот тренд. Судя по данным начиная с 1950 года, индекс S&P 500 за этот период снижался в среднем на 1,7%. Согласно стратегам, с мая по октябрь индекс в среднем рос на 5,48 процентного пункта меньше, чем в период с ноября по апрель.

И хотя это только средние показатели за последние десятилетия, этот год может стать отличным примером более масштабного тренда. С 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года S&P 500 набрал 28%, тогда как раньше, по данным LPL Financial, с ноября по апрель он в среднем поднимался на 6,8%.

"С 1 мая по 31 октября мы обычно наблюдали либо флэтовую динамику, либо падение индекса на 5%-10%… конкретно в этот период", – написал главный стратег по акциям Stifel Барри Баннистер.

ФРС, возможно, тоже будет причастна к скорому падению акций. И анализ гораздо более короткого периода времени помогает понять почему.

Как пояснил Stifel, когда ФРС кардинально меняет политику, чтобы простимулировать экономику и финансовые рынки, своими действиями она может настолько разогреть рынок, что затем он становится уязвим для резких колебаний. Например, когда ФРС заявила в конце 2018 года, что понизит процентные ставки (хотя до этого их повышала), S&P 500 подскочил на 40%, прежде чем в 2020 году вступил на медвежий рынок, спровоцированный пандемией. Эксперт назвал причину падения курса биткоина

Разумеется, обвал вызвали не повышенные ставки, а кризис в системе здравоохранения. И тем не менее Баннистер отмечает, что "пузырю на фондовом рынке способствовали ключевые моменты стимулирующей политики ФРС" и что S&P 500 с минимума, достигнутого в 2020 году, подскочил на 87%.

Сейчас многие на Уолл-стрит ожидают, что ФРС урежет свою программу покупки активов (покупка облигаций – один из инструментов, который регулятор использует для сохранения процентных ставок на низком уровне, поддержания роста и предотвращения дефляции в сложные периоды), поскольку опять наблюдается всплеск экономического спроса и инфляции. Такой шаг, вероятно, приведет к падению цен облигаций, росту их доходностей и снижению привлекательности акций по сравнению с облигациями.

Конец весны и лето не время для впечатляющего роста акций, и в обозримом будущем могут возникнуть фундаментальные поводы для определенного наплыва предложений о продаже.

— Автор Jacob Sonenshine, jacob.sonenshine@barrons.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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